Bursa'daki protestolarda tutuklanan 3 kişi tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasının ardından süren protestolarda yurt genelinde yüzlerce yurttaş tutuklandı.

Bursa'da gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İmza şeklinde adli kontrol kararı verildi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

İmamoğlu protestoları sebebiyle tutuklu bulunan tek avukat olan Ahmet Keskin de tahliye edilenler arasında. Bursa'da tutuklu kalanların sayısı 12'ye düştü.

Tahliye kararını duyuran CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bursa’da adalet talebiyle sokağa çıkan, Anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle hukuksuzca özgürlüğünden mahkum bırakılan 3 arkadaşımız; Avukat Ahmet Keskin, Vuslat Su Yiğit, Enes Cansev hakkında adli kontrol, imza ve yurt dışı yasağıyla tahliye kararı verildi. Bu yetmez! 12 genç arkadaşımız daha tutsak. Onlar da serbest bırakılana dek bu mücadele sürecek" ifadelerini kullandı.