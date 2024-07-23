Bursa'daki yangın 3'üncü fabrikaya sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yan yana olan geri dönüşüm tesisi ve bir fabrikada çıkan yangın üçüncü fabrikaya sıçradı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın tekstil dokuma fabrikalarına da sıçradı.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.