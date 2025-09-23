Bursa'daki yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Saadet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Berguzer Kaplan (81), Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı'nın (2) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler, daha sonra Karacabey ilçesine getirildi.
Uluabatlı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler, Karacabey 2 No'lu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, vefat edenlerin ailesi ve yakınları katıldı.