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Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri

Ajans Haberleri
  • 14.12.2023 14:37
  • Giriş: 14.12.2023 14:37
  • Güncelleme: 14.12.2023 14:37
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 2'si daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 09.30-12.55 saatlerindeki 6 seferi de yapılamamıştı.

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