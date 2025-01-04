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Bursa Deniz Otobüsleri'nin 2 sabah seferi iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yurt
  • 04.01.2025 01:09
  • Giriş: 04.01.2025 01:09
  • Güncelleme: 04.01.2025 01:10
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 2 sabah seferi iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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