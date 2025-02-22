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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 14:43
  • Giriş: 22.02.2025 14:43
  • Güncelleme: 22.02.2025 14:43
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugün 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi, aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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