Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.