Bursa Deniz Otobüsü'nün 2 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.