Bursa-Devrilen 20 tonluk su varilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

BURSA'da bir geri dönüşüm tesisinde kaynak ustası olarak çalışan Ahmet Köse (32), kaynak yaptığı sırada arkasındaki 20 tonluk su varili devrildi. Varilin altında kalmaktan son anda kurtulan Köse, akan su ile birlikte sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde kaynak ustası olarak çalışan Ahmet Köse, kaynak yaptığı sırada arkasındaki 20 tonluk su varili devrildi. Devrilen su varilinin altında kalmaktan son anda kurtulan Köse, akan su nedeniyle bir süre sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen varilin altında kalmadığı için şanslı olduğunu ve sağ ayak bileğinden yaralandığını söyleyen Ahmet Köse, "Çalıştığım sırada arkadan bir ses duydum ve panikle kaçmaya çalıştım. Devrilen varili fark etmeseydim, altında kalırdım ve başıma daha kötü şeyler gelebilirdi. Şükürler olsun, iş yerindeki arkadaşlarıma bir şey olmadı. Tek tesellim bu" dedi. (DHA)