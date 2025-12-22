Bursa- Devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında istiflenmiş suntaların üzerine devrildiği Soner S. (33), yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Kulaca Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim bölümünde çalışan Soner S., istifli halde bulunan suntaların üzerine devrilmesiyle yaralandı. Diğer işçilerin yardımıyla suntaların altından çıkarılan Soner S., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.