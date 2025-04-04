Bursa - Drift atıp trafiği tehlikeye soktular

BURSA'da, sanayi sitesinde bir araya gelen sürücüler, otomobilleriyle drift atarak, trafiği tehlikeye soktukları anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde toplanan sürücüler, otomobilleriyle drift atıp, trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler o anları arkadaşlarına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, drift atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: BURSA, (DHA)