Bursa eğitimde geride kaldı: CHP'den soru önergesi

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi, 2021–2023” sonuçlarında Bursa’nın eğitim endeksinde Türkiye ortalamasının gerisinde kalarak, 43’üncü sırada yer almasına tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Pala, “Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa’nın bu sıraya gerilemesi, kentin eğitim alanında yıllar boyunca geri bırakıldığının somut bir kanıtıdır” dedi.

“Bursa’nın eğitim endeksinde Türkiye ortalamasının gerisinde ve 43. sırada yer almasının nedenleri nelerdir” diye soran Pala, Bakanlığın verdiği yanıtın bu temel soruya doğrudan karşılık vermediğini kaydetti. "Bakanlık bu soruyu yanıtlarken yıllık yayımladığı istatistiklere atıfta bulunmuş, Bursa’da eğitimin neden gerilediğine dair herhangi bir değerlendirme yapmamıştır” diye konuştu. Pala, Bakanlığın diğer yanıtlarının da nitelik açısından son derece eksik olduğunu ifade etti. Bursa’nın uzun yıllardır kamu okulu, derslik ve öğretmen açısından neden geri bırakıldığını soran ve 2003–2024 döneminde gerçekleşen projelerin toplam tutarı yönünde yanıt alan Pala, “Yatırım bedelleri, Bursa’da eğitimin neden gerilediğini ve Türkiye içindeki konumunu açıklamamaktadır. Ayrıca yapılan yatırımın hangi ilçelere, ne düzeyde yapıldığı da bilinmemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRMEZDEN GELİYOR"

Pala, Bakanlığa Bursa’da eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla uygulamaya koyacağı bir eylem planı olup olmadığını sordu. Bakan’dan, “2024 tarihli ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ konulu Genelge kapsamında ‘İl Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı’nın hazırlandığı ve mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin Bakanlık politikaları ile sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde yürütüldüğü” yanıtını alan Pala, şöyle devam etti: