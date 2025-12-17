Bursa- Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, yanlışlıkla eline çivi tabancasıyla ahşap çakan Muhammed A. (21), itfaiye ekipleri tarafından kesilen ahşap parçası ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 2’nci Bahar Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammed A., çivi tabancasıyla çalışırken fırlayan çivi sol eline saplandı. Muhammed A.’nın eli ahşaba çakılı halde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşabı keserek küçülttü. Muhammed A., eline saplı haldeki çivili tahta ile ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elindeki çivi müdahaleyle çıkarılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)