Bursa Gemlik'te gemi kazası
Kaynak: DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki özel limanda 104 metre uzunluğundaki gemi, limana yaklaşma manevrası yaparken 199 metre uzunluğundaki kargo gemisine çarptı.
Gemlik ilçesindeki özel limanda, dün, 104 metre uzunluğundaki Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yaklaşma manevrası sırasında belirlenemeyen nedenle, Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisinin burun tarafına çarptı. Jessica B gemisinde zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Haber: Kazım BULUT Kamera: GEMLİK (Bursa) (DHA)