Bursa- Hafif ticari araçla çarpışan kamyon dere yatağına düştü: 2 yaralı

BURSA'da, hafif ticari araçla çarpışan kamyonun dere yatağına düştüğü kazada sürücüler kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gölyaka yönüne giden Mehmet Ç. (66) yönetimindeki 16 Y 1055 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ali Y. (45) idaresindeki 16 VM 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyon, Karsak Deresi yatağına düşerken, her iki sürücüde araçlarında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücüler, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

-Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)