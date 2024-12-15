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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

BUDO'nun deniz sefer iptallerine yenileri eklendi. 4 sefer daha olumsuz hava koşulları gerekçesiyle gerçekleştirilemeyecek.

Güncel
  • 15.12.2024 14:24
  • Giriş: 15.12.2024 14:24
  • Güncelleme: 15.12.2024 14:28
Kaynak: AA
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BUDO'nun 08.00 -10.30 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

BUDOnun bazı seferleri iptal edildi
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