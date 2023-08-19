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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 17:36
  • Giriş: 19.08.2023 17:36
  • Güncelleme: 19.08.2023 17:36
Kaynak: AA
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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