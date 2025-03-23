Bursa- İznik Gölü’nde seyirlik manzara

BURSA'da, gün ve gecenin eşitlendiği 21 Mart günü akşam saatlerinde İznik Gölü üzerinde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks olayının yaşandığı 21 Mart'ta Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü olan İznik Gölü’nde güzel görüntüler oluştu. Gün batımı saatinde güneş, İznik’in karşı kıyısında bulunan Karsak Boğazı mevkisinden göle kavuştu. O anlar, göl üzerinde eşsiz bir manzara oluşturdu. (DHA)

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)