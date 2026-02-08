Bursa- Kahvehane çıkışı 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

BURSA'da Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'nin kahvehanede çıkıp, araçlarına binerken açılan ateşte ağır yaralandıkları silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'ye, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç. yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Diğer yandan polis, olay yerinde 10 adet boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Soruşturma sürüyor. (DHA)