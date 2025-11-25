Bursa- Kantinden tatlı yiyen 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

BURSA'da okul kantininde satılan profiterolü yiyen 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Öğretmenler, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. 8 öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)