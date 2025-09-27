Bursa Karacabey'de yangın: OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü Bursa Karacabey’de devam eden orman yangınını enerjiisnin düşürüldüğünü açıkladı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü(OGM) devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:

"67 Arazöz 8 İş Makinesi 351 Personel ile Bursa Karacabey’de orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz."

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelle müdahale edilen yangın, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı.