Bursa - Kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 2 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu, İsaören Kavşağı’nda meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nden kavşağa giren Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 LV 877 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada Ayşenur T.’nin (33) kullandığı 16 PL 420 plakalı ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan cip sürücüsü Ayşenur T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel A. (72) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)