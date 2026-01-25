Bursa - Kontrolünü kaybettiği aracıyla TIR’a çarpmaktan son anda kurtuldu

BURSA’da bir sürücü, kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla önce bariyerlere, ardından da TIR’a çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Bursa Çevre Yolu Şehir Hastanesi istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Sürücü, aracıyla önce refüjdeki bariyerlere ardından da sağ şeritte seyir halinde olan TIR’a çarpmaktan son anda kurtuldu. Orta şeritte ilerleyen bir başka aracın sürücüsü ise yol ortasında yan duran hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. O anlar araç kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA, (DHA)