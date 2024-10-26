Bursa Merinos markasının satışı onaylandı

Bursa Merinos markası, Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne resmen satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos markasının, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.