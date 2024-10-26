Bursa Merinos'un özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Bursa Merinos markasının en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.