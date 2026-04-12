Bursa merkezli 4 ilde operasyon: 15 hükümlü yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında cinayet ve gasp suçlularının da bulunduğu 15 hükümlü yakalandı.

Yurt
  • 12.04.2026 18:27
  • Giriş: 12.04.2026 18:27
  • Güncelleme: 12.04.2026 18:31
Kaynak: AA
Bursa merkezli 4 ilde operasyon: 15 hükümlü yakalandı
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uzun süredir aranan ve "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda Bursa'da 5, İstanbul'da 7, Yalova'da 2 ve Kırklareli'nde bir hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

