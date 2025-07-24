Bursa - Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Bektaş B. (57) idaresindeki DU-MA 4412 Almanya plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Songül B. (54), Bertan B. (15) ve Berat B. (12) isimli 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kestel ve İnegöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Acil servis önü detay

HaberYavuz YILMAZ -Kamera Bursa,(DHA)