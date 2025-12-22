Bursa - Minibüsün dere yatağına uçtuğu kaza kamerada

BURSA'nın Gemlik ilçesinde minibüsün dereye uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Haber: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)