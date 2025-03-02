Bursa - Motosiklet park halindeki otomobillere çarptı; 2 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halindeki 2 otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman T. (19) yönetimindeki 16 KAE 44 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 CSL 26 ile 16 BEE 131 plakalı otomobillere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Fatih B. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)