Bursa - Motosiklet sürücüsünün drift attığı anlar kamerada

BURSA’da, bir sürücünün motosikletiyle drift atarak ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü trafikte motosikletiyle drift atarak ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketleri, aynı yöne giden bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yol ortasında defalarca kaydırıldığı anlar yer aldı. (DHA)