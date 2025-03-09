Bursa-Motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ali Örgü (88) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı Pancar Kooperatifi önünde meydana geldi. Hürkan D.’nin (24) kullandığı 07 BAE 207 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Örgü’ye çarptı. Örgü metrelerce savrulurken, motosiklet de devrilerek sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Örgü ile motosiklet sürücüsü Hürkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Örgü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

200 METRE MESAFEDE YAYA GEÇİDİ VARMIŞ

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Örgü’nün metrelerce savrulduğu, devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaralı halde Örgü’nün başına geldiği görüldü.

Öte yandan, kazanın olduğu yere 200 metre mesafede yaya geçidi olduğu öğrenildi. (DHA)

Haber: Gökhan ÖZHAN -Kamera: MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)