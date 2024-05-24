Bursa'nın ilk Halk Lokantası açılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim vaadi olan Halk Lokantası'nın açılacağını duyurdu. Bursa'nın ilk Halk Lokantası haziran ayında halka hizmet vermeye başlayacak.

AKP'den CHP'ye geçen Osmangazi Belediyesi'nin Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği ilk 50 günde ne yaptıklarını bugün yapılan basın buluşmasında anlattı.

Aydın, seçim vaadi olan Halk Lokantası açılacağını duyurdu.

HAZİRAN AYINDA AÇILACAK

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Osmangazi Meydanı'nda açılacak Halk Lokantası, haziran ayının ilk haftasında faaliyete geçecek. Dar gelirli vatandaşların faydalanmasının hedeflediği lokantada, üç-dört çeşit yemek 80 liradan servis edilecek.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında hizmet verecek olan mekan, aynı anda 300 kişiye hizmet sunabilecek. Lokanta, toplamda günde bin kişiye hizmet verebilecek.

Aydın, basın mensuplarının belediye borçlarını sorması üzerine, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kapıyı söktük, pankart astık, bütçemiz yok edebiyatıyla değil, çözüm odaklı bir politika izliyoruz. Yandık, bittik, kül olduk da demedik. Bir milyar liraya yakın borcumuz var. 60 milyon liraya yakın geçen ay maaşların haricinde borç ödedik. Döndürülemeyecek bir borcumuz yok" diye konuştu.