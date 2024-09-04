Bursa Okul Servis Ücretleri 2024-2025 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Bursa'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından Bursa okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. Bursa okul servis ücretlerine yüzde 46 zam geldi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Bursa okul servis ücretleri 2024!

BURSA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024

Bursa okul servis ücretlerine yüzde 46 zam geldi. 2024 yılı için Bursa okul servisleri ücretleri 0-1 kilometre arası kısa mesafe 1.600 lira, en uzun mesafe olan 19-21 kilometrede ise okul servisi ücretleri 3.050 liraya yükseldi.

KISA MESAFE, UZUN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bursa'da okul servisi ücretleri okul ile ev arasındaki mesafenin üçer kilometrelik aralıklarla sınıflandırılarak ücretlendirilir. Bursa'da okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 46 artış olduğunu belirtildi. Gerçekleştirilen duyuruya göre aylık okul servisi ücretleri 0-3 kilometre arası 1.600 liradan başlıyor. 3-5 kilometre arası tarife ise 1.950 lira. 21 kilometreden uzak okul servisleri içinse kilometre başına ücret ekleniyor.

Güncel Bursa okul servisi ücretleri şu şekilde:

MESAFE (KM) AYLIK ÜCRET 0-1 KM 1.600 TL 1-3 KM 1.750 TL 3-5 KM 1.950 TL 5-7 KM 2.150 TL 19-21 KM 3.050 TL

Okul servis ücretinde mesafe nasıl hesaplanır?

Okul servis ücretinde mesafe belirlenirken ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınır. Ancak ev ve okul hattı üzerinde otobüs, minibüs vb. güzergâh yoksa ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınır.