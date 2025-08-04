Bursa - Oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA
Bursa'da, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)