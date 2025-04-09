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Bursa- Otobana çıkan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 18:43
  • Giriş: 09.04.2025 18:43
  • Güncelleme: 09.04.2025 18:43
Kaynak: DHA
Bursa- Otobana çıkan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA'da otobana çıkan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı. Boğa, araçlarından inen sürücülerin müdahalesiyle yol kenarına alınırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu istikametindeki Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aniden yola çıkan boğa, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bir süre duran trafik, bazı sürücülerin araçlarından inip boğayı yol kenarına yönlendirmesiyle açıldı. O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA).

-Haber:Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,(DHA)

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