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Bursa - Otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 16:14
  • Giriş: 15.07.2025 16:14
  • Güncelleme: 15.07.2025 16:14
Kaynak: DHA
Bursa - Otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü Arda A. (17), yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Rafet Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Arda A.’nın kontrolünü kaybettiği 16 AND 023 plakalı motosiklet, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Otobüs durağının fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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