Bursa - Otomobile çarpan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit K. (16) ile arkadaşı arkadaşı Yunus Emre Z. (14), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yiğit K.'nın kullandığı 33 NJN 43 plakalı motosiklet, Küçük Yenice Mahallesi'ne dönüş yapan Kenan C. (70) yönetimindeki 16 KHA 27 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Yiğit K. ile arkasındaki arkadaşı Yunus Emre Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus Emre Z., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, Yiğit K. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)