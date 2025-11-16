Bursa - Otomobilin minibüse çarptığı kaza kamerada; 3 yaralı

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sanayi Camii ışıkları mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Erhan İğneci’nin kullandığı 16 PU 058 otomobil, önündeki E.K. idaresindeki 16 EHU 57 plakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Savrulan otomobil takla atarken, minibüs ise sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direği minibüsün üzerine devrildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Erhan İğneci, Bursa Uludağ üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen otomobilin, önünde ilerleyen minibüse çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)