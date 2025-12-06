Bursa - Otomobilin refüje çarpıp takla attığı kaza kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin yaralanan sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. İsaören Kavşağı’ndan Hocaköy yönüne giden Muhammet U. (23) yönetimindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Yaralanan Muhammet U., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı gören çevredekiler sürücüyü yol kenarına aldı. Yaralıya sandalye verip su içiren vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet U., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Sürücünün ters duran araçtan çıkması

-Sandalyede oturan sürücüye su ikram edilmesi

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)