Bursa - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, dönüş yapan otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Şerif E. (28) yönetimindeki 16 MC 3148 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa dönmek isteyen Zeynep S. (47) idaresindeki 16 BAH 503 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)