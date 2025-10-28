Bursa - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet M. (49), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kartal ile Konak sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kartal Sokak üzerinde seyir halinde olan Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil, Konak Sokak’tan çıkan Mehmet M. idaresindeki 16 BEL 928 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten savrulan Mehmet M. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kafa travması geçirdiği öğrenilen Mehmet M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)