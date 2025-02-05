BURSA- Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ö.T. (26) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi ilçesi girişinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan ana yola çıkış yapmak isteyen K.A. (68) idaresindeki 11 ABH 962 plakalı otomobile, yan yolda seyir halinde olan Ö.T.’nin kullandığı 16 BJM 314 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulup düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ö.T., Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)