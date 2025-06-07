Bursa plajlarında sezon hazırlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip kent sahillerini 15 Haziran’da başlayacak yaz sezonuna hazır hale getiriyor. Kış aylarında oluşan kirliliğin temizlendiği, çevre, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı ve kum takviyelerinin yapıldığı plajlar, bu sezon da kent içinden ve kent dışından gelen misafirlere tatilin tadını çıkarma imkanı sunacak.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkartarak yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plajını yaz aylarına hazır hale getiriyor. 115 kilometrelik deniz ve 162 kilometrelik göl kıyısı bulunan Bursa’nın sahillerinde kaliteyi giderek yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran tarihine kadar sorumluluk alanındaki halk plajlarında çalışmalarını tamamlayacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı 224 personel ve 41 adet araçla kış aylarında oluşan atıklar büyük bir titizlikle temizlendi. Kum kayıpları için takviye, kum serme, tesviye işlemleri ile birlikte halk plajlarında bulunan 95 adet duş ve 87 adet soyunma kabininin bakımı ve onarımı tamamlandı. Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirmiş olduğu cankurtaranlar sayesinde plajları güvenle kullanabilecek. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından günlük olarak temizlenecek. Yine uzman ekipler tarafından su kalitesinin takibi yapılacak. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler ise ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılacak.

Bursa’nın tarih, doğa ve kültür kenti olmasının yanında sahil kimliğinin de önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorumluluk alanlarındaki kıyı kesimlerini yaz sezonuna hazırlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Kent içinden ya da kent dışından gelen vatandaşların uzaklara gitmeden Bursa’da da denizin ve yazın keyfini çıkarabilmesini istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. Tüm plajlarımızda halkımızı gülümseten çalışmalara imza atarak ‘yeşil, beyaz, mavi kent’ hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz. Her bir vatandaşımızın, kentimizin güzelliklerden en iyi ve eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Bursamız her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi.