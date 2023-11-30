Bursa, sağanak ve fırtınaya teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Bursa’da gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar göle döndü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sel anı iş yerinin güvenlik kamerasında

Sel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde sel sularının şiddetli şekilde Trilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru akması yer alıyor.