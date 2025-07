Bursa sahillerinde ‘Mavi Bayrak’ dalgalanıyor

Bursa’nın sahil kenti kimliğini daha fazla öne çıkarmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak’a sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Halk Plajı’nda 2025 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı.

Bursa’nın turizmden daha fazla pay almasını sağlamak ve deniz kenti özelliğini öne çıkarmak amacıyla körfez turlarından deniz kıyılarının bakım ve temizliğine kadar birçok düzenleme yapan Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi de giderek yükseltiyor. Su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından temizliğe kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini sürdürerek bayrakların gönderde kalmasını sağladı. Yaz sezonuna hazır hale getirilen mavi bayraklı plajlar kent içi ve kent dışından gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyılarda temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın dört mevsim turizm imkânına sahip bir kent olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Bursa kıyılarının yazın en çok tercih edilen mekânlardan olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Mavi Bayrak projesini bu yüzden önemsiyoruz. Mavi Bayrak’a sahip olan İnciraltı, Kurşunlu ve Malkara halk plajlarında gerekli kriterleri sağlayarak bayrağı tekrar göndere çektik. Halkımıza ve kentimize hayırlı olsun. Amacımız, tüm kıyılarımızda 33 kriteri uygulayarak sürdürülebilir hale getirmek. Plajlarımızda kalitenin artmasına, kıyılarımızda konforun öne çıkmasına ve deniz turizminin yaygınlaşmasına öncelik veriyoruz. Eşkel sahiline de ‘Mavi Bayrak’ çekmek için çalışmalarını sürdürüyoruz. Her şey Bursa için, her şey halkımız için" dedi.