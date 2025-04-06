Bursa şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Spor Servisi

TFF 3. Lig’de son 4 hafta öncesinde gruplarında lider olan ekiplerden Bursaspor, bugünkü maçların ardından 2. Lig’e çıkmayı garantileyebilir. Normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler, doğrudan TFF 2. Lig’e yükselecek. Gruplarında lideri takip eden beşer takım ise play-off’ta 2. Lig’e yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadelesini sürdürecek.

Gruplarında son 3 sırayı alacaklar Bölgesel Amatör Lig’e düşecek. Ligde 27. hafta müsabakalarının hepsi bugün saat 15.00’te başlayacak. Süper Lig’de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig’e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup’ta yarınki maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.

Karşıyaka’nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, yarın 23 Elazığ FK’yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka’nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor’a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig’e yükselmeyi garantileyecek.