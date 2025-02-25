Bursa Sanat Çalıştayı Sergisi Tayyare Kültür’de

Kültür Sanat Servisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sanat Çalıştayı 2025’i hayata geçirdi. 4-12 Şubat arasında, Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nde gerçekleşen çalıştay sonunda ortaya çıkan üretimler 13 Şubat’ta açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

“Bursa Sanat Çalıştayı 2025” sergisi, 20 Nisan’a kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Çalıştay ekibine; Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gibi kentte sanat eğitimi alan gençler de dahil edildi ve çalıştay süresince söyleşi, portfolyo değerlendirmesi ve atölyeler gerçekleştirildi.

Çalıştayda Serdar Acar, Ahu Akgün, Deniz Aktaş, Cansu Çakar, Gülşah Çalhan, Arda Diben, Yunus Emre Erdoğan, Barış Gençler, Seydi Murat Koç, İrfan Önürmen, Sezin Türkkaya, Derya Ülker, Burcu Yağcıoğlu, Eda Yıldız yer aldı.