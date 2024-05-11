Bursa Şehir Hastanesi’nde vurgun: Tıbbi malzemeleri satan 3 görevli tutuklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne ameliyatlarda kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri görevliler tarafından kullanılmış göstererek satan 3 kişi tutuklandı. Satılan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon olduğu belirtildi.

Güncel 11.05.2024 10:32 Giriş: 11.05.2024 10:32

Güncelleme: 11.05.2024 10:32 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA