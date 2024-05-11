Bursa Şehir Hastanesi’nde vurgun: Tıbbi malzemeleri satan 3 görevli tutuklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne ameliyatlarda kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri görevliler tarafından kullanılmış göstererek satan 3 kişi tutuklandı. Satılan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon olduğu belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Şehir Hastanesi’nde ameliyatlarda kulşlanılması gereken tıbbi malzemeleri sattığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ameliyatlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne gönderilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerindeki çeşitli tıbbi malzemelerin hastane görevlileri tarafından kullanılmış gösterilerek satıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin polis ekipleri tarafından tespit edilmesinin ardından tıbbi malzemelerin olduğu depoya baskın düzenlendi.
Baskında, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirdi. Operasyonda C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40), C.G. (38) yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece D.B., A.H.A. ve C.I. tutuklanırken C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.