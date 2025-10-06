Bursa Şehir Tiyatrosu, sezona ‘merhaba’ dedi

Bursa’da onlarca yerli ve yabancı oyunu sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 sanat sezonunu da önemli bir eserle açtı. Genel Sanat Yönetmenliğini Ali Düşenkalkar’ın üstlendiği Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 sanat sezonuna Ken Kesey'in unutulmaz eserinden uyarlanan ‘Guguk Kuşu’ adlı oyunla ‘merhaba’ dedi.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki sezon prömiyerine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şakir Gürzumar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun; delilik, özgürlük ve isyan temalarını işleyen modern klasik, güçlü oyuncu kadrosuyla sahneye taşındı. İzleyiciler, akıl sağlığı kurumlarına eleştirel bir bakış sunan oyunda, unutulmaz karakter Randle P. McMurphy'nin etkileyici hikâyesine tam not verdi.

Bursa Şehir Tiyatrosu’nun yeni sanat sezonunun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, tüm oyuncuları performanslarından dolayı tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin sanatı kentin her yerine yaymaya devam edeceğini belirten Yıldız, tüm sanatseverleri Şehir Tiyatrosu’nun oyunlarına davet etti.