Bursa semalarında mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu oluştu.

Akşam üzeri ortaya çıkan ve kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

Birçok vatandaş da mercek bulutunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.

Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. ​​​​​​​Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.